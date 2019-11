"Il direttore del Dipartimento opere pubbliche della Regione Abruzzo, Emidio Primavera, ha autorizzato il Genio civile di Chieti-Pescara ad effettuare tre interventi urgenti su altrettante strade del Chietino per complessivi 225mila euro. I lavori, resisi indifferibili a seguito di eventi calamitosi, inizieranno entro il mese di luglio". Lo annuncia il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, precisando: "A Torrebruna verrà messo in sicurezza il complesso roccioso di Guardiabruna con 45mila euro; a Furci verrà consolidata la strada comunale Furci – SSP Fondovalle Treste grazie a 100mila euro; a Mozzagrogna si provvederà a mettere in sicurezza la strada comunale Coste Negrini con 80mila euro".