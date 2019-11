Si svolgerà domenica 26 giugno 2016 la "Giornata mondiale del donatore", iniziativa organizzata dall'Avis, che - come spiegato dal presidente dell'associazione, Gaetano Fuiano, vedrà la collaborazione di altre associazioni di volontariato e sportive, tra cui l'Aido, l'Admo, la Ricoclaun e l'Atletica Vasto).

Tutte le associazioni saranno impegnate in varie attività promozionali e di intrattenimento. In particolare, dalle 18 alle 20 è previsto walking nel centro storico, dalle 18 alle 24 la mostra dal dal tema "E tu che scusa hai per non donare?" presso la Sala Vittoria Colonna di Palazzo d'Avalos, e infine momenti musicali con l'Ensamble dell'Avis provinciale (dalle 21 alle 22,15) i Liberi su Cauzione (dalle 23,30 alle 24) in piazza Pudente.