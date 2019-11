Tempo di bilanci per la prima fase del progetto di alternanza scuola-lavoro che ha visto insieme gli istituti superiori di Vasto e San Salvo e la Pilkington. "Per gli oltre 60 studenti che per tre anni seguiranno in azienda ed in aula il percorso formativo proposto dalla multinazionale, si tratta di una esperienza unica. Ma anche per gli altri che, grazie alle tecnologie multimediali, hanno avuto l'occasione di formarsi a distanza" commentano i dirigenti scolastici.

Il progetto è stato fortemente voluto dal presidente di Pilkington Italia Graziano Marcovecchio che ha dimostrato di avere una visione progettuale ampia e originale mirata ad una maggiore collaborazione fra scuola e mondo del lavoro: "Al presidente - aggiungono infatti i dirigenti - vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. Il progetto proposto, oltre alla formazione on the job e a quella in aula, punta anche su aspetti molto importanti come quello dell'etica del lavoro. È un esempio concreto di come scuola e lavoro possano incontrarsi nell'ottica del life long learning e dell'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. L'auspicio è che questo progetto diventi una buona pratica da replicare non solo nella nostra regione ma da esportare su scala nazionale".