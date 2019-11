Come era stato già annunciato appena due giorni fa (LEGGI), la Vastese Calcio ha portato a termine il trasferimento della carica da presidente dall'ex Giorgio Di Domenico all'attuale patron Franco Bolami. A comunicarlo è stato lo stesso sodalizio biancorosso al termine dell'incontro tenutosi in mattina tra le due parti.

"Pochi minuti fa- si legge nella nota pubblicata sul sito www.vastesecalcio.com- è stata finalmente ratificata la scrittura privata con cui l’ormai ex presidente della Vastese, Giorgio Di Domenico, ha trasferito la carica da lui ricoperta a Franco Bolami e Pietro Scafetta, affiancati dal vice presidente Carmine Sarni. Un grazie a tutta la precedente dirigenza per aver dato fiducia ai nuovi dirigenti ed aver voluto portare a conclusione il trasferimento come da accordi precedenti. Nei prossimi giorni, come già accennato, ci sarà una conferenza stampa congiunta e nell’occasione verranno illustrati obiettivi e ruoli societari per la prossima stagione".