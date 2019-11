Avrà anche una tappa vastese l'edizione 2016 della Marcia degli Abbracci, che dalle 16 di domenica 26 giugno approderà sul lungomare di Vasto Marina.

"Dopo varie edizioni che hanno portato tantissime persone ad abbracciarsi, - spiegano gli organizzatori - torniamo nelle strade e nelle piazze per trasmettere a tutti il calore di un gesto fraterno come l'abbraccio. Sentendoci parte della famiglia umana diffondiamo gli abbracci con delle vere e proprie marce di unione per trasmettere la potenza di un gesto puro e spontaneo come un abbraccio che nasce dai nostri cuori. Un solo abbraccio è in grado di dissolvere ogni barriera della diversità di genere, età, sesso e religione".

"Ogni età, ogni nazionalità, ogni credo, ogni idea, ogni ispirazione diventano una ricchezza nel riconoscimento della diversità come valore prezioso per la crescita e per l'evoluzione umana. Uniti nel potere dell'abbraccio propaghiamo tutto ciò in cui crediamo e desideriamo vivere: l'uguaglianza, l'amore, il rispetto reciproco, l'amicizia, la collaborazione e la condivisione. Queste giornate di abbracci fanno parte del ciclo del 2016, le date sono il 26 giugno con le marce di unione in ogni via del mondo e del 2 luglio a Milano in occasione della Giornata mondiale degli Abbracci. Questa serie di eventi è nata dalla sinergia tra gli abbracciatori del movimento Con-tatto 'Abbracci Gratis', l'associazione Abbracciare la Vita di Milano, il movimento Abbracci Gratis Italia Free Hugs e l’associazione Essere il Cambiamento".

Clicca qui la mappa degli eventi.