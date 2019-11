Nonostante il non posto ottenuto alle qualifiche questo pomeriggio, Andrea Iannone partirà dall’ultima posizione domani ad Assen nel MotoGp d’Olanda. Anche questa mattina il pilota vastese aveva ottenuto il nono tempo in griglia per poi chiudere con il medesimo risultato nelle prove ufficiali del pomeriggio.

Risultato che comunque non cambia le carte in tavola perché Iannone partirà dall’ultima posizione, dovendo scontare una penalizzazione per essere entrato troppo forte nella traiettoria di Lorenzo appena venti giorni fa a Barcellona. Ad Assen quindi Iannone ha solo una possibilità ed è quella della rimonta. Pole position invece per Dovizioso, seguito da Rossi e Redding.

Griglia di partenza

1. Dovizioso

2. Rossi

3. Redding

4. Marquez

5. Crutchlow

6. Hernandez

7. P. Espargaro

8. A. Espargaro

9. Andrea Iannone

10. Petrucci

11. Lorenzo

12. Vinales