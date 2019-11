A una settimana dal tragico incidente che ha spezzato la vita di Giuseppe Crisci, il vigile del fuoco di Vasto scomparso a 41 anni, i familiari e la compagna hanno deciso di fare, tramite Zonalocale.it, un pubblico ringraziamento.

"Vogliamo ringraziare parenti, amici e tutti coloro che ci sono stati vicini. Ringraziamo il Comando provinciale di Chieti dei vigili del fuoco e, in particolare, il Distaccamento di Vasto per il picchetto d'onore schierato in occasione delle esequie con la presenza dell'autoscala, per la quale i colleghi di Giuseppe hanno chiesto e ottenuto l'autorizzazione dal Ministero. Un ringraziamento particolare va anche alla Protezione civile di Vasto per la presenza e la vicinanza".