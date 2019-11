La comunità parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Vasto si prepara a festeggiare mercoledì 29 giugno i 65 anni di sacerdozio di don Decio D'Angelo, ordinazione avvenuta nella Cattedrale di Chieti il 29 giugno 1951 da mons. Giovanni Battista Bosio.

Alle ore 19 sarà concelebrata una Santa Messa anche dal parroco don Domenico Spagnoli e vi potranno partecipare anche tutti fedeli in rendimento di grazia per il dono del sacerdozio. Sarà un momento di forte condivisione e di affetto nei confronti di don Decio che per oltre venti anni è stato parroco di Santa Maria Maggiore. Al termine farà seguito l'esibizione del Coro polifonico "Stella Maris" diretto da Paola Stivaletta.