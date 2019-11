Alessandro D'Elisa (Progetto per Vasto) rinuncia al gettone di presenza da consigliere comunale: 36 euro lordi per ogni seduta del Consiglio e delle commissioni consiliari, che devolverà a un fondo per le famiglie bisognose, e invita anche gli altri consiglieri a compiere lo stesso gesto. Il neo eletto del centrodestra lo annuncia in questa intervista a Zonalocale.it.