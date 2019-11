"La prima azione di sciopero di 4 ore del 10 giugno indetta da FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL alla società Autoservizi Cerella s.r.l. di Vasto, ha registrato un'altissima adesione che ha sfiorato il 100% dei lavoratori. Ma nonostante questo chiaro segnale, l’azienda continua a vivere in una strabiliante indifferenza rispetto alle esigenze dei lavoratori". La protesta arriva da Alessandro Di Naccio, Giuseppe Murinni e Luciano Lizzi, segretari regionali dei sindacati coinvolti in un braccio di ferro che continua ad avere come tema "fermate non a norma, controllo dell’evasione tariffaria inesistente, pulizia delle macchine sempre più superficiale, mancata consegna del vestiario estivo, rotazione e attribuzione dei turni confusa ed irregolare, ritardi nell’attivazione del confronto per il premio di risultato previsto dal CCNL".

"L’unica conquista ottenuta dai lavoratori - spiegano i sindacati - è stata la possibilità di vedere l'apparizione, durante la recente campagna elettorale, di 5 nuovi mezzi ovviamente non ancora immessi in servizio".

Al di là dei problemi sul tavolo, però, ai sindacati non è andato giù nemmeno il comportamento del presidente della società: "In particolare, dopo aver convocato una riunione con le segreterie regionali di Faisa Cisal, Fit Cisl e Uil Trasporti, il presidente ha ritenuto non partecipare alla stessa sfuggendo al tavolo di confronto ed avvertendo, solo dopo due ore dall'orario previsto, della sua assenza".

Da qui la decisione: "Di fronte a questa situazione di totale indifferenza, non ci resta che procedere in un ulteriore sciopero di otto ore. Spiace per l’utenza del vastese che subirà i disagi dello sciopero, ma è più che mai necessario dare un segnale forte per interrompere definitivamente queste inefficienze. Provvederemo ad interessare la Regione Abruzzo e la Tua spa (quale azionista di maggioranza) perché, nelle nomine nei CdA delle partecipate, individui persone competenti e disponibili al sacrificio a favore della cosa pubblica, piuttosto che politici iper impegnati probabilmente dotati di poco tempo da riservare".