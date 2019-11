"Chiedo di essere consapevoli che una stagione si è chiusa e un'altra dev'essere aperta. Lo chiedono, lo auspicano le 10 mila persone meno 123 che domenica scorsa hanno provato una grande amarezza". Il centrodestra di Vasto deve rinnovarsi. Lo chiede chiaramente Davide D'Alessandro (Vastoduemilasedici).

"Voglio essere molto chiaro: non fa parte di me, e del mio modo di fare politica, sperare nei ricorsi. Non ho neppure detto che lo farò, nonostante le pressioni di tanti miei elettori. Ho solo detto che mi auguro di vedere tutti i Consigli comunali con la ripartizione 15 a 9 o tutti 14 a 10. Punto. Ciò che mi preme è l'apertura, non solo a Vasto, di una nuova stagione politica, di una nuova prospettiva politica. Mi auguro che venga colta la domanda di cambiamento. Mi auguro che vengano compiuti gesti alti e nobili da una classe politica che può riscattarsi liberando nuove energie. Non ho mai chiesto le dimissioni di Lapenna, figuriamoci se chiedo le dimissioni dei miei amici di percorso. Chiedo - sottolinea il consigliere comunale uscente - di essere consapevoli che una stagione si è chiusa e un'altra dev'essere aperta. Lo chiedono, lo auspicano le 10 mila persone meno 123 che domenica scorsa hanno provato una grande amarezza. Non mi appassiona la ricerca di capri espiatori, non mi appassionano gli scienziati del giorno dopo. Mi appassionano i politici che sanno interpretare il momento e decidere con tempismo cosa fare. Si può fare il tappo e si può fare la levatrice. Io amo le persone che generano nuova vita".