L'associazione Lory a colori Onlus ha organizzato la prima edizione di Veleggiando con Lory in programma per domenica 3 luglio. L'iniziativa in memoria di Loredana Fornaro si svolgerà al giardino del ristorante "Osteria del mare" Porto Turistico "Le Marinelle" di San Salvo Marina dalle 10 alle 23.

"Questo evento – spiegano gli organizzatori – nasce dall’idea di poter fare qualcosa di più tangibile verso quello che per molte persone, sono il quotidiano. Sostenere i malati oncologici e sensibilizzare attraverso vari progetti. Per realizzare i progetti si ha necessariamente bisogno di farlo attraverso fondi ed in questo evento ci saranno svariati modi per poter contribuire: tesseramenti, libere donazioni o acquisti vari. L’Associazione è composta da parenti e da amiche più o meno recenti di Loredana Fornaro, con il desiderio comune di non voler dimenticare il bene, il sorriso, il grande cuore che Loredana aveva, ma soprattutto continuare a farla vivere.

Durante l’evento ci saranno laboratori artistici per grandi e bambini, Intrattenimenti musicali. Ci saranno tanti oggetti messi in vendita dall’Associazione “L’arte del saper fare”, si potranno acquistare anche le foto finaliste del concorso fotografico e tutti i lavori creati durante i laboratori.

In serata ci sarà il momento più emozionante grazie alle poetesse Marianna Della Penna e Veronica Fiore che reciteranno alcune delle loro poesie, accompagnate da musica dal vivo. Inoltre ci saranno gli interventi di alcune persone coinvolte nell’organizzazione ed infine la premiazione del 1° concorso fotografico intitolato a Loredana Fornaro.

"Quando perdi una madre, perdi il respiro. Una parte di te….la più vera, la più autentica, profonda, muore insieme a lei . Descrivere il vuoto immenso che la sua assenza ha creato dentro di me. E’ impossibile. Molti mi hanno detto che la perdita di un genitore è il lutto più grande che si possa provare dopo la perdita di un figlio. Forse lo è o forse no. Per me è stato assurdo perdere Lei. Il legame che lega una figlia ad una madre è un legame naturale, viscerale, vero, autentico, imparagonabile. Per ogni figlia, la propria madre è il centro di tutto. Per me lei era il mondo, era il Mio tutto. Ho perso il mio punto fermo, la mia stella polare, la mia più cara e fedele amica, la più brava insegnante che abbia mai conosciuto, la donna più bella, dinamica e travolgente che sia mai esistita. Per me lei era le cose più belle dell’universo tutte insieme. Ho desiderato infinitamente di essere come lei. Era bella dentro e fuori, era vera, leale, buona, comprensiva, allegra, positiva. Era quella che mi ricordava quanto fossi fortunata ad essere nata in un paese senza guerre e fame. E di come fosse bella l’umanità, di come fossero belli i suoi colori e le sue contraddizioni. Mi ricordava sempre che la diversità è ricchezza, che il mondo è bello perché fatto da uomini e donne diversi. Grazie a lei ho imparato ad amare la musica classica, la letteratura russa, il teatro, i film d’autore e l’arte in ogni forma, espressione e colore. Amava la storia di ogni paese, amava ricordare gli eventi che hanno cambiato il mondo…..E poi amava viaggiare. Lo avrebbe fatto tutta la vita per mare e per monti. Si stupiva delle piccole cose, amava i particolari. Era una acuta osservatrice. Era una lottatrice, difensore dei più deboli. Si sarebbe sempre e comunque schierata tra gli ultimi della terra. E poi era mia madre…..La migliore che mi potesse capitare. Non potevo desiderare donna al mio fianco migliore. Parlerò per sempre di lei affinché il suo dolce ricordo non svanisca. Mi manchi e mancherai sempre. Ti amo."

Rebecca Di Clemente