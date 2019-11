"Il Consigliere regionale Mario Olivieri ha presentato una risoluzione urgente, presso Il Consiglio regionale, affinché si attivi per reperire risorse straordinarie e procedere all’immediato pagamento delle 18 mensilità degli stipendi dei lavoratori del Cotir di Vasto, il Consorzio per la Divulgazione e Sperimentazione delle Tecniche Irrigue".

Lo annunciano dall'ufficio stampa di Abruzzo Civico, spiegando: "La situazione debitoria del Cotir è enormemente peggiorata con la fase di commissariamento, iniziata dal dicembre 2014, cui è seguito un aggravamento della posizione debitoria e l’impossibilità di far fronte ai pagamenti degli stipendi e dei fornitori. L’attività dei commissari liquidatori nella gestione delle attività ordinarie si è rilevata, ad oggi, totalmente inefficiente nell’adozione di una nuova progettualità soprattutto in relazione al prolungarsi della fase di commissariamento. Inoltre il disagio economico e psicologico dei lavoratori, che pur avendo lavorato e portato a termine i progetti si trovano nell’impossibilità di percepire quanto loro spettante, è divenuto insostenibile e alcuni di essi vivono, ormai, in una condizione di indigenza tale da non essere in grado di fare fronte alle esigenze di sostentamento delle proprie famiglie".

Da qui la risoluzione urgente presentata da Olivieri che chiede, dunque, "la tempestiva azione del presidente Luciano D’Alfonso volta ad adottare i provvedimenti finanziari indispensabili per il pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori e ripristinare la piena operatività del Cotir che, insieme agli altri centri di ricerca regionali, espleta un ruolo fondamentale per lo sviluppo scientifico ed economico abruzzese".