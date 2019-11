Una voragine si è aperta in via Santa Lucia. Il cedimento ha interessato il tratto all'altezza di via Anghella, vicino al cantiere dei lavori sul luogo del crollo di un anno fa. Sul manto stradale è visibile solo un piccolo buco, ma sotto lo strato di asfalto la parte ceduta è ben più vasta.

La Polizia municipale "ha ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza stradale di interdire la circolazione fino al completo ripristino della sede stradale".

"Si avvisa la cittadinanza – spiegano i vigili – che i veicoli che transitano su via S. Lucia provenienti da corso Mazzini e da via S. C. de Lellis saranno deviati in via Anghella, contestualmente il tratto di via Anghella sarà reso a senso unico di marcia con direzione via Istonia. Pertanto si invitano gli utenti della strada ad usare la massima prudenza e a rispettare la segnaletica ivi situata".