A breve (dal primo luglio) inizieranno i lavori a San Salvo per l'adeguamento sismico della scuola di via Ripalta e per la realizzazione della palestra a servizio dello stesso polo scolastico. Nei giorni scorsi l'amministrazioen comunale ha incontrato i genitori degli alunni che per il prossimo anno scolastico si sposteranno nell'edificio di via Pertini già usata per ospitare provvisoriamente le medie.

Gli interventi ammontano a 1.150.000 di euro (350mila per l'adeguamento, 800mila per la palestra). I lavori per il nuovo edificio apporteranno modifiche sostanziali alla viabilità, con via della Robbia chiusa parzialmente. La conferma arriva dall'assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Lippis: "Avremo un plesso scolastico a forma di L, materna, elementare e palestra. Una L che chiuderà la strada per avere più parcheggi e sistemare urbanisticamente quella porzione di città. Una soluzione che escluderà il traffico di passaggio con la chiusura parziale di via della Robbia, e creerà una canalizzazione del traffico e una migliore gestione dei parcheggi".

La chiusura – seppur parziale – della strada, però, suscita più di qualche perplessità nei residenti. Uno di loro spiega a zonalocale.it: "Si sarebbe potuta trovare una soluzione diversa. Questa strada è molto usata da chi deve raggiungere la 167 e via Stingi. Una volta chiusa, non si potrà raggiungere Colle Pagano e tutto il traffico si ripercuoterà sulla rotonda del Conad e sul famoso incrocio di via Montegrappa. Qui ci sono anche delle attività, almeno un avviso su cosa si intende realizzare ce lo saremmo aspettati. Ciò che più ci fa arrabbiare è la mancanza di rispetto. Così non è giusto. Per questo tratto di strada abbiamo chiesto più volte dei rallentatori, hanno risolto chiudendola".