Le lesioni riportate nel terribile impatto frontale avvenuto nella prima serata di ieri sulla Statale Trignina [LEGGI] sono risultate fatali per uno dei tre feriti rimasti coinvolti. È morto nell'ospedale "San Pio" di Vasto il 44enne, Giovanni Caporaso, originario di Montenero di Bisaccia che aveva avuto la peggio nell'incidente riportando gravi ferite al torace.

Da quanto si apprende, l'uomo stava viaggiando in direzione mare sulla Citroen C2, quando si è scontrato frontalmente contro la Hyundai i30 in territorio di San Salvo a poca distanza dal relativo svincolo. I due occupanti dell'altra auto sono ancora ricoverati uno a Vasto, l'altro al "San Timoteo" di Termoli.

Per la rimozione dei mezzi incidentati la Statale 650 è rimasta chiusa per oltre un'ora.