Cambio al timone del Casalbordino Calcio. La società giallorossa da il benvenuto ad Andrea Di Santo che rivestirà il ruolo di presidente al posto di Giuseppe Vaccaro, quest’ultimo continuerà comunque ad essere presente all’interno dell’organigramma societario ma come amministratore delegato. A renderlo noto è lo stesso Vaccaro che con una nota diramata alla stampa ha spiegato questo passaggio del testimone.

“Dopo dieci anni da presidente di società di calcio e gli ultimi due nell'APD Casalbordino dove sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati con la promozione lo scorso anno, i playoff in questa stagione e soprattutto il campionato juniores vinto, con grande soddisfazione e emozione comunico il cambiamento della presidenza che verrà presa da Andrea Di Santo una grande persona ma soprattutto un amico. A lui vanno i miei più grossi auguri con la speranza che possa iscrivere finalmente la nostra società in campionati che cominciano per vocali. Il nostro gruppo acquisisce valore con l'ingresso in società di Luigi Tallarino e Angelo De Cinque, gloriosi giocatori dei nostri colori, con un nuovo vice presidente nella persona di Paola De Camillis e con una nuova cassiera Enrica Fiore. A loro tutti il mio più grosso in bocca al lupo. La mia esperienza nel sodalizio del patron Alessandro Santoro continua con la carica di Amministratore Delegato cercando, domenica dopo domenica, di regalare emozioni ai nostri sostenitori”.