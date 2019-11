"Estate con Capitan Eco" è il titolo dell’iniziativa promossa da Pulchra Ambiente SpA, gestore del servizio di raccolta differenziata a Vasto, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. L’obiettivo principale, infatti, è di mantenere alta l’attenzione sul nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta, anche e soprattutto nel corso della stagione estiva.

I personaggi di fantasia di Capitan Eco e la sua ciurma di "pirati ricicloni" coinvolgono bambini, ragazzi e famiglie ad essere custodi dell’ambiente e a valorizzare tesori preziosi quali sono i materiali riciclabili, soprattutto plastica e carta. Tutti gli spettacoli sono allestiti con scenografie e costumi realizzati interamente da materiali riciclati.

A fare da sfondo agli interventi di sensibilizzazione e educazione ambientale saranno i lidi di Vasto Marina e il lungomare. Capitan Eco e la sua ciurma intratterranno i bambini con sketch e giochi di animazione, regalando gadget ai partecipanti.

Il primo appuntamento sarà in spiaggia, sabato 25 giugno, presso il lido Acapulco alle ore 10:00 e presso il lido Baiocco alle 11:30. Si replica domenica 26 giugno, al lido Da Mimì alle 10:00 e al lido Zio Fiore alle 11:30. Il week end si concluderà con un divertente spettacolo alla rotonda di Vasto marina in viale Dalmazia, alle ore 21:00, sempre tenuto da Capitan Eco e la sua ciurma. L’iniziativa è realizzata con il contributo di COREPLA (Consorzio Recupero Plastica) e COMIECO (Consorzio per il recupero di carta e cartone).

Il programma completo degli eventi:

SABATO 25 GIUGNO

ore 10:00 Lido Acapulco “In spiaggia con Capitan Eco”, animazione ambientale

ore 11:30 Lido Baiocco “In spiaggia con Capitan Eco”, animazione ambientale

DOMENICA 26 GIUGNO

ore 10:00 Lido Da Mimì “In spiaggia con Capitan Eco”, animazione ambientale

ore 11:30 Lido Zio Fiore “In spiaggia con Capitan Eco”, animazione ambientale

ore 21:00 Lungomare Cordella, Vasto Marina “Il Battello di Capitan Eco”, spettacolo di educazione ambientale

SABATO 23 LUGLIO

ore 10:00 Lido Da Fernando “In spiaggia con Capitan Eco”, animazione ambientale

ore 11:30 Lido Il Delfino “In spiaggia con Capitan Eco”, animazione ambientale

DOMENICA 24 LUGLIO

ore 10:00 Lido La Bussola “In spiaggia con Capitan Eco”, animazione ambientale

ore 11:30 Lido Romagnoli – La Prora “In spiaggia con Capitan Eco”, animazione ambientale

ore 21:00 Lungomare Cordella, Vasto Marina “Le Avventure di Capitan Eco”, spettacolo di educazione ambientale