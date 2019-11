L’Associazione Amici di Punta Aderci, il Liceo Artistico "Pantini-Pudente" di Vasto e la Cooperativa COGECSTRE di Penne sono in questi giorni impegnati nell’organizzazione e nell’allestimento della mostra "Forme e Colori della Flora della Riserva di Punta Aderci". L’inaugurazione si terrà sabato 25 giugno 2016 alle ore 18 presso la Sala Mattioli di Corso De Parma e sarà possibile effettuare le visite fino a sabato 2 luglio (dalle ore 18 alle ore 21).

La mostra, curata dalla professoressa Maria Maffei, espone i lavori realizzati dagli alunni del Liceo Artistico “Pantini-Pudente”, sensibilizzati alla bellezza del patrimonio naturale di biodiversità che la nostra Riserva di Punta Aderci e della Marina di Vasto ci offrono. Le piante che abitano le dune hanno impiegato milioni di anni per adattarsi ad un ambiente così estremo per la vita; questo patrimonio va conosciuto e rispettato perché rappresenta la testimonianza della straordinaria storia della nostra costa e anche l’unico presidio naturale contro l’erosione costiera.

Ogni anno centinaia di studenti visitano a questo fine la riserva ed è da qui che nasce l’ispirazione di far disegnare direttamente dai ragazzi le diverse specie di piante per poi riportarle su piastrelle di ceramica così da creare "Erbari in maiolica". Queste ultime, insieme ai relativi disegni progettuali, saranno oggetto dell’esposizione.

Programma dettagliato:

Sabato 25 giugno ore 18.00

Inaugurazione della mostra con la Prof.ssa Maria Maffei del Liceo Artistico “Pantini-Pudente” di Vasto e Alessia Felizzi responsabile della Riserva di Punta Aderci - Cooperativa Cogecstre.

Domenica 26 giugno ore 18.00

Presentazione del libro “Fratini D’Italia, cronache di resistenza dalle nostre spiagge” a cura dell’autore Franco Sacchetti, scrittore e fumettista. Il libro, in uscita a Luglio in tutto il territorio nazionale per “Terra Nuova Edizioni”, raccoglie storie ed esperienze della tutela del Fratino e delle nostre spiagge nel vastese e in tutta Italia.

Sabato 2 luglio ore 18.00

Presentazione “Uccelli in ambiente dunale” a cura di Stefano Taglioli (GFV Gruppo Fratino Vasto e Birdwatcher). Le dune di Punta Penna e la retrostante falesia sono un insostituibile habitat costiero per varie specie di uccelli : dai “colorati” cardellini, ai “robusti” verdoni, ai “canori” usignoli di fiume, al ”volo ondulato” dei piccoli beccamoschini. Una sezione a parte sarà dedicata ai vari lavori realizzati dagli alunni del Liceo Artistico nelle sezioni: Design - Arti Figurative - Architettura Ambiente dal titolo “CATTURARTE: segni e testimonianze del giovane pensiero”.

Per informazioni:

tel. 324 6860902 - info@associazioneamicidipuntaderci.it - www.associazioneamicidipuntaderci.it

Direttivo AdiPA

(Associazione Amici di Punta Aderci)