La lunga estate della Vastese Calcio 1902 è iniziata. Dopo un mese passato ad organizzare le prossime attività, i dirigenti biancorossi questo pomeriggio si sono incontrati definendo i ruoli per la prossima stagione. Secondo quello che è stato comunicato dagli stessi, Franco Bolami rimarrà il presidente della Vastese Calcio affiancato da co-presidente Pietro Scafetta. Due nuovi ingressi per ora comunicati, quello del vice presidente Carmine Sarni e di Gianluca Pezzella. Non saranno gli unici. Già da domani potrebbereo arrivare ulteriori novità.

Per quanto riguarda il passaggio definitivo alla nuova società, domani si terranno le consegne definitive e nei prossimi giorni la stessa presenterà il progetto per la prossima stagione, e per quelle a venire, in una conferenza stampa. Dalla prossima settimana, invece, saranno date le linee guida a mister Colavitto e al ds Pino De Filippis per quanto concerne il mercato e la costruzione di una squadra competitiva. Si vocifera che, a differenza di quanto detto nel mese scorso, i dirigenti di comune accordo vogliono riconfermare parte della rosa della passata stagione. Bisognerà capire quali giocatori e questo lo si saprà solo nei prossimi giorni.

Sempre nei prossimi giorni verrà illustrato anche il progetto per il settore giovanile, tema al quale bisogna dare maggiore attenzione per il futuro di questa compagine. Nei primi giorni di luglio Bolami and Co. iscriveranno la squadra al campionato di serie D, continuando a lavorare duramente per l’inizio della stagione.