Incidente stradale nella prima serata di oggi sulla statale 650 Trignina in territorio di San Salvo. Per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto si sono scontrate frontalmente una Citroen C2 guidata da un giovane e una Hyundai i30 con a bordo due anziani.

Tutti e tre sono rimasti feriti nel sinistro. Due, tra cui il più grave che pare avesse problemi respiratori, sono stati trasferiti al "San Pio" di Vasto; il terzo è stato trasportato all'ospedale di Termoli.

Alcuni testimoni presenti al momento dell'impatto hanno raccontato alle forze dell'ordine che una delle due auto ha invaso improvvisamente l'altra corsia; probabile che all'origine del tremendo frontale ci sia stato un colpo di sonno o un malore.

La Trignina è al momento bloccata e verrà riaperta al traffico una volta liberata la strada dalle auto e dai detriti. Si sono formate lunghe code di tir a auto, consigliate strade alternative.