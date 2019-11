Si è chiusa con due medaglie ai Campionati Italiani di Lucera la positiva stagione agonistica di Federico Antenucci, giovane atleta del Tennistavolo Vasto. Un quinto posto nel torneo di singolare di 5ª categoria riuscendo a superare tanti dei 400 iscritti alla competizione. È arrivato il bronzo nel doppio misto, insieme a Matilde Campanelli di Senigallia e poi il luccicante oro nel doppio maschile disputato insieme a Mattias Mongiusti di San Marino. Per lui anche la partecipazione agli assoluti di 4ª categoria, dove è uscito dal singolare per differenza set, e poi il doppio maschile che l'ha visto fermarsi solo contro la coppia che poi ha vinto. Buone anche le sue prestazioni nel torneo di 3ª categoria, sconfitto in una partita all'ultimo punto contro un avversario nel giro azzurro fino al ritiro per un infortunio alla spalla.

"Sono contento di aver chiuso così una bella stagione - spiega il giovanissimo pongista -. Con il Tennistavolo Vasto ci siamo tolti tante soddisfazioni e ho partecipato alla Coppa delle Regioni con la selezione abruzzese. Da quest'anno sono tornato ad allenarmi con Paolo Caserta e devo dirgli grazie per avermi sempre supportato nella mia crescita. È stato sempre accanto a me anche negli italiani sostenendomi in ogni partita. Ora un po' di riposo e per l'anno prossimo mi auguro di poter disputare il campionato di C1 con il Tennistavolo Vasto".