Sabato 25 giugno alle ore 19, presso largo Palazzo Teresa Furii a Casalbordino, l'associazione MeD (Mari e Deserti) organizza la presentazione del libro Quando guidavano le stelle, alla presenza dell'autore, il professor Alessandro Vanoli. L'evento è patrocinato dal Comune.

Alessandro Vanoli è uno storico medievista ed esperto di storia mediterranea. Per il Mulino ha scritto La reconquista (2009), La Sicilia musulmana (2012) e Andare per l’Italia araba (2014).

" Sentimentale ma molto reale, - spiega l'avvocato Lucia Valori, presidente MeD - Quando guidavano le stelle è in quattro navigazioni un viaggio che si snoda dall’Egeo dei tempi di Ulisse alle coste romane di Ostia, da Costantinopoli all’Andalusia, da Ragusa a Cipro e infine da Alessandria d’Egitto a Ravenna. Di porto in porto, di tappa in tappa, ci ritroviamo in epoche diverse, nella Atene del V secolo a.C., a Cartagine alla vigilia della terza guerra punica, nella Valencia del Cid Campeador, nella Genova medievale, a Istanbul, e a Napoli all’inizio del Novecento. Ogni approdo racconterà un pezzo di storia del Mediterraneo, talvolta evocando il ricordo di grandi eventi, talvolta riscoprendo personaggi ormai dimenticati, ma sempre parlando anche di noi e di quel mare che non smette di suscitare speranze".

Clicca qui per la video presentazione del libro.