Sono già stati avviati da qualche settimana i lavori per la realizzazione della rete in fibra ottica a San Salvo. Il programma di copertura del territorio del comune della città – definita dalla Tim – prevede entro agosto di raggiungere circa 4.700 unità immobiliari, corrispondenti ad oltre l’80% della popolazione, grazie alla posa di circa 15 chilometri di cavi in fibra ottica.

Allo scopo saranno utilizzate le infrastrutture esistenti sia di proprietà di Tim, sia pubbliche, in accordo con l’amministrazione, come ad esempio quella per la pubblica illuminazione. "In caso di scavi – continua la società – saranno utilizzate tecniche e strumentazioni innovative a basso impatto ambientale che minimizzano i tempi di intervento, l’area occupata dal cantiere, l’effrazione del suolo, il materiale asportato, il deterioramento della pavimentazione e, conseguentemente, i ripristini stradali".

I lavori stanno già riguardando diverse zone della città come via Grasceta, via Istonia e via Stadio, piazza Aldo Moro e via Pertini. "Entro settembre – dice la Tim – famiglie e imprese di San Salvo potranno cominciare a usufruire di connessioni con velocità fino a 100 Megabit al secondo".

Soddisfatto il sindaco Tiziana Magnacca: “Un grande sforzo economico e tecnologico – ha commentato – che permetterà di dotare San Salvo una rete di nuova generazione. La banda ultralarga è un elemento essenziale per la crescita e lo sviluppo della nostra città per questo percorso di ammodernamento avviato in questi ultimi quattro anni, che consentirà a cittadini e imprese di accedere a servizi all’avanguardia. L’ambizione è quella di fare di San Salvo una Smart City, ovvero un ambiente tecnologicamente efficiente, interconnesso, ma con interventi che sappiano tutelare un territorio che vede il suo valore aggiunto nell’ambiente e nella sostenibilità a favore del turismo e delle numerose imprese presenti nella nostra zona industriale”.

"Anche San Salvo entra nella lista delle principali località scelte da Tim per la realizzazione della nuova rete in fibra ottica – dichiara Marco Pasini, responsabile Creation Abruzzo e Molise di TIM – Questa moderna infrastruttura di rete contribuirà allo sviluppo dell’economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani. Si tratta di un importante risultato reso possibile grazie agli importanti investimenti programmati da Tim e alla collaborazione con l’amministrazione comunale”.