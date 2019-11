L’invito è per tutti gli sportivi a partecipare sabato prossimo 25 giugno alla dodicesima edizione del Memorial Dino Potalivo organizzato dalla Podistica San Salvo, gara valida per il circuito Corrilabruzzo e il campionato provinciale Csi e della sesta edizione di Corrinsieme in collaborazione con Arda (Associazione regionale down Abruzzo).

Ieri pomeriggio La Porta della Terra ha ospitato la conferenza stampa di presentazione alla presenza del sindaco Tiziana Magnacca, dell’assessore allo Sport Angiolino Chiacchia, del presidente della Podistica San Salvo Michele Colamarino e del vice presidente di Arda Vasto Egidio Scardapane.

"Voglio ringraziare la Podistica San Salvo – ha detto il sindaco Magnacca – per la passione e l’impegno che i soci mettono in campo nell’organizzazione di un evento in grado di richiamare la presenza di centinaia di atleti. Manifestazione cresciuta anno dopo anno accreditatasi come appuntamento di forte richiamo sportivo e che ha saputo coniugare sport e impegno sociale con la Corrinsieme". Il sindaco ha anche ringraziato tutte le associazioni cittadine che contribuiscono a richiamare a San Salvo uomini e donne che si impegnano nello sport per uno stile sano di vita.

Nello specifico della manifestazione, l’assessore Chiacchia ha illustrato le novità di una corsa che si snoderà su un percorso di 10,200 km attraversando le strade più caratteristiche di San Salvo. L’accoglienza e i parcheggi sono previsti in piazza Aldo Moro, la partenza in via Istonia e premiazione nell’anfiteatro nei pressi della villa comunale.

Da parte sua, Colamarino ha rimarcato il gran lavoro preparatorio della corsa con l’egida della Fidal e del Corrilabruzzo e accreditata da altri enti di promozione sportiva come il Csi e l’Uisp. Il presidente della Podistica San Salvo ha ricordato come lo scorso anno in città sia stato ospitato il Campionato italiano accogliendo migliaia di atleti provenienti da tutta Italia ed oramai apprezzata da quanti praticano l’atletica leggera. "L’appuntamento di quest’anno si realizza grazie alla Metamer e all’Amministrazione comunale, e grazie all’impegno di tante associazioni cittadine (Sorridere Sempre, l’Associazione nazionale carabinieri e la Ciclistica Banca di credito cooperativo Valle del Trigno, gruppo Nordic Walking Il Sentiero del Qi e il Gruppo Fitwalking Postidica San Salvo) che ci daranno una grande mano".

L’amministratore delegato della Metamer, Nicola Fabrizio, ha spiegato come la "Metamer sia convinta di avere la responsabilità morale di restituire parte dei propri utili alla società e al territorio nel quale vive sostenendo iniziative sociali per trasmettere messaggi positivi. Per noi questa corsa è l’appuntamento privilegiato per la nostra comunicazione sociale e lo facciamo con vero piacere".

In conclusione il sindaco ha lanciato un'idea per la prossima edizione: "Sarebbe bello se alla gara, in maniera non competitiva, possano prendere parte anche le mamme o le nonne con i passeggini per un evento che si diventa una festa dello sport per tutta la città".

Il programma

Ritrovo ore 17.00 via Istonia

Passeggiata ore 17.15 nel centro storico con Nordic Walking

Partenza gara ragazzi ore 17.45

Partenza Corrinsieme ore 18.15

Partenza gara competitiva e non competitiva ore 19.00

È previsto un ricco ristoro per tutti i partecipanti e pasta party gratuito. La serata sarà allietata dagli Amici delle Tradizioni.