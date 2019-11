Qualche giorno fa avevamo pubblicato una storia di "ordinaria incivilità", con dei cuccioli cane gettati all'intero del recinto del canile di Vasto che, purtroppo per loro, avevano fatto una brutta fine, uccisi da alcuni cani liberi all'interno dell'area che avevano reagito alla improvvisa presenza dei piccoli quattrozampe nel loro "territorio" [LEGGI]. Una vicenda che ha riportato sotto i riflettori la necessità di una nuova e dignitosa collocazione per il canile municipale e che, nei giorni seguenti, ha assunto anche tinte più positive.

"Dopo la rabbia e lo sconforto per quanto accaduto - ci racconta Rosanna Florio, presidente dell'associazione Amici di Zampa -, abbiamo avuto anche una buona notizia. Infatti i cuccioli lanciati nell'area del canile non erano solo due ma tre. Uno di loro, fortunatamente, era riuscito a rannicchiarsi in un angolo restando lì tutto impaurito fino a quando uno dei nostri operatori non l'ha trovato. Dopo averlo curato abbiamo iniziato a prenderci cura di lui, così come facciamo con tutti i cani che ci vengono affidati. Il nostro desiderio è che ora questo cucciolo, scampato ad un destino brutale, possa trovare una nuova casa e delle persone che lo accudiscano".

La realtà del canile municipale è stata anche al centro di un progetto con la scuola media Rossetti. "Con tutte le difficoltà che presenta l'area in località Vallone Maltempo - spiega Rosanna Florio -, anche quest'anno siamo riusciti a realizzare un interessante progetto con i ragazzi. A piccoli gruppi li abbiamo portati al canile trasmettendo l'importanza di prendersi cura di un animale. Al termine del progetto hanno anche realizzato degli elaborati che ci hanno consegnato e che ci piace condividere con tutti voi. È il modo per ringraziare la dirigente, i docenti e naturalmente i ragazzi che hanno mostrato sensibilità nei confronti della realtà del canile".

I lavori degli studenti della scuola media Rossetti [CLICCA QUI]