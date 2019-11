È arrivato per tanti ragazzi il momento di affrontare gli esami di maturità. Il 22 giugno è la data che resterà scolpita nella memoria per tutti gli studenti che, con la prima prova di italiano, inizieranno il percorso che li porterà a salutare le scuole superiori e a proiettarsi nel mondo universitario o in quello del lavoro. In tanti hanno raccolto l'invito di due giovani maturande del Palizzi, di ritrovarsi nei pressi del monumento alla Bagnante, a Vasto Marina.

Chiusi i libri e i quaderni di appunti la "notte prima degli esami", cantata da Venditti e raccontata anche al cinema, diventa un momento da condividere con i propri compagni di classe o con altri studenti pronti a vivere la stessa esperienza. Un appuntamento che ormai da qualche anno si ripete con contagioso entusiasmo tra i ragazzi vastesi, magari aggiungendo una foto ricordo davanti ai cancelli del proprio istituto.

Tra chitarre e radio delle auto a tutto volume, con l'immancabile "inno" di Antonello Venditti, ecco che la serata scorre via in allegria, cercando di stemperare il clima di attesa e di sana preoccupazione per gli esami. Col passare delle ore pian piano arriva il momento di tornare a casa per il meritato riposo (anche se c'è da immaginare che qualcuno non riuscirà a prender sonno) prima di affrontare la prima delle tre prove più l'orale. Si inizia con la prova di italiano, domani quella caratterizzante il percorso di studi per concludere gli scritti con la terza prova multidisciplinare. Poi ultima tappa con gli orali.

A tutti i ragazzi impegnati nella maturità un grande in bocca al lupo con l'augurio di vivere questi momenti dando il meglio di se stessi.