Se da una parte si attendono notizie dalla Vastese Calcio, dall’altra ne arrivano riguardo al Vasto Marina che proprio ieri ha diramato un comunicato stampa nel quale ha reso note le novità per la prossima stagione. “Lunedì sera- si legge- il Vasto Marina e l’Incoronata Calcio (negli ultimi anni tra Seconda e Prima Categoria) hanno ufficializzato la fusione con scadenza delle eventuali fusioni e cambi di denominazione sociale fissata ad entro il 23 giugno- proprio oggi- dando vita all’ASD I.C. Vasto Marina pronto per l’iscrizione al prossimo campionato di Promozione. L’organigramma trova la presenza di due ex componenti dell’Incoronata come Celenza e Campitelli, gli altri sono i soliti del Vasto Marina- si legge nella nota diramata ieri in serata.

“Lavoreranno come sempre per i giovani anche se puntano in prima squadra a un campionato di buon livello (zona playoff, minimo) con qualche innesto importante riguardo i senior. Per il capitolo allenatore ci sono da capire le volontà di Roberto Cesario: per il Vasto Marina è la prima scelta ma devono capire quali sono le sue reali intenzioni. Altrimenti hanno già sondato Antonio Liberatore(ex Real Tigre e Montalfano) ed il molisano Nicola Perricone. Di eventuali giocatori da confermare non ne parlano ancora”

Il nuovo organigramma societario del Vasto Marina

PRESIDENTE: Cirulli Pasquale

COPRESIDENTE: Celenza Roberto

VICEPRESIDENTE: Gileno Tommaso

SEGRETARIO: Monteferrante Dino

CONSIGLIERI: Travaglini Giuseppe, Potalivo Massimo, Zappitelli Giancarlo, Nocciolino Enzo, Madonna Giuseppe, Campitelli Nicola.

CASSIERE: Di Francesco Luigi.