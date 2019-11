Sono iniziati questa mattina gli esami di stato per gli studenti vastesi. Dopo il tradizionale appuntamento con la "Notte prima degli esami" (qui il servizio), questa mattina prima prova scritta.

Per l'analisi del testo, Umberto Eco, mentre per quanto riguarda il saggio/articolo di giornale, il rapporto padre-figlio in ambito artistico-letterario, attraverso l'analisi dell'opera di diversi artisti e autori, da De Chirico a Saba, Kafka e Federico Tozzi.

Per quanto riguarda la traccia del saggio tecnico-scientifico, il testo di Simone Valesini "Samantha Cristoforetti si racconta al ritorno dallo spazio", mentre in ambito socio-economico il Ministero ha scelto il tema dal titolo "Crescita, sviluppo e progresso sociale. È il PIL misura di tutto?".

Per il saggio storico-politico la scelta cade invece sul valore del paesaggio, che include anche un passaggio di un discorso di Vittorio Sgarbi, pronunciato in occasione di una manifestazione di commemorazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

Per il tema storico (Tipologia C) il Ministero ha proposto il suffragio universale con il voto delle donne dal 1946, accompagnato da due brani, uno di Alda De Céspedes, poetessa e partigiana italo-cubana, e un altro di Anna Banti, scrittrice toscana che mise al centro di tutta la sua produzione letteraria la condizione femminile, soprattutto dal punto di vista psicologico.

Per la tipologia D, è "il valore del confine" protagonista del tema di attualità, con un estratto di "Significati del confine – I limiti naturali, storici e mentali", di Piero Zanini.