Un annegamento funesta questo inizio di stagione estiva. Un 30enne è morto nel mare di Casalbordino. Stando a quanto si apprende sul posto, l'uomo avrebbe fatto il bagno nel primo pomeriggio, poco dopo le 15.

Il giovane, un venditore di cocco di origine polacca di cui non sono state rese note le generalità, aveva lasciato la propria roba sul tratto di spiaggia libera confinante con il lido Amarcord per entrare in acqua. Sono stati alcuni bagnanti che non l'hanno visto più a dare l'allarme. Il bagnino del lido usando il binocolo ha così visto il corpo che galleggiava in acqua; sono subito scattati i soccorsi, ma per il 30enne, riportato a riva, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e un'eliambulanza, i carabinieri e la Capitaneria di porto. Le autorità stanno cercando di contattare la famiglia d'origine tramite Ambasciata.