"Al via dal prossimo 1 luglio il Servizio di Medicina turistica nelle principali località di vacanza della provincia di Chieti". Lo annunciano gli uffici della Asl, precisando: "Fino al 31 agosto saranno attive le postazioni di Fossacesia, San Salvo, Torino di Sangro e Vasto, aperte tutti i giorni della settimana dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il servizio è coadiuvato anche dalla presenza di ambulanze, poste accanto a ciascuna struttura, cosi da rendere più tempestivo il trasporto in caso di emergenza".

"Com'è noto, - proseguono dalla Asl - si tratta di ambulatori destinati agli assistiti non residenti che hanno necessità di una prestazione che viene assicurata, a pagamento, dai medici di medicina generale secondo un tariffario che prevede 15 euro per la visita ambulatoriale e 25 euro per quella domiciliare, come previsto dagli accordi collettivi nazionali. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente al medico nel caso in cui la prestazione sia richiesta a un medico operante sul territorio dell'Azienda, oppure con versamento alle Casse Cup o tramite bollettino postale utilizzando il conto corrente n. 2514880. I turisti possono rivolgersi anche ai nuclei di cure primarie, che assicurano assistenza continua nelle dodici ore diurne, presenti nei Comuni più importanti e frequentati della costa: Francavilla al Mare in via Adriatica 330, Fossacesia in via Sangro 59, San Vito Chietino in via del Mare 86, Vasto in via Giulia 23".

Per quanto riguarda, invece, i luoghi di vacanza montani e collinari, a Pizzoferrato l'ambulatorio del medico di assistenza primaria è in via Roma 46 e a Bomba in via Giardino.