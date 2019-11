Oltre 90 km di trekking in tre giorni, dal 24 al 26 giugno, dalle dune di Punta Penna alla più alta cima a sud di tutto l'Appennino, Monte Amaro (2797 mt s.l.m.) per poi ridiscendere sul versante occidentale della Majella fino a Fonte Romana. È il percorso previsto per la seconda edizione "Da Zero a Tremila", promossa dal CAI di Vasto.

"Il trekking - spiegano dalla sezione vastese del Club - non vuole essere una sfida, anche se certamente mette a dura prova gambe e animo, ma vuole soprattutto rappresentare un modo per condividere nel cammino i valori che accomunano i soci di un'associazione, il Club Alpino Italiano, con 153 anni di storia: tenacia, pazienza, competenza, conoscenza e valorizzazione del territorio, voglia di misurarsi con i propri limiti e mettersi in gioco con spirito di umiltà tipico di chi va in montagna".

Il trekking avrà inizio dalla spiaggia di Punta Penna, attraverserà tutta la Riserva di Punta Aderci e, scavalcato il fiume Sinello, raggiungerà il Sangro che verrà costeggiato fino a giungere all’Oasi di Serranella in territorio di Perano. Il secondo giorno, attraverso le colline ai piedi della Majella, raggiungerà il comune di Fara San Martino. Dalle omonime gole il terzo giorno gli escursionisti percorreranno il sentiero con il più alto dislivello di tutto l’ Appennino (m. 2350) fino a giungere sulla cima del Monte Amaro.