Per fortuna ha avuto esito positivo la ricerca scattata a seguito dell'allarme della mattinata di oggi per A. F., di Trivento, che si trovava a bordo di un trattore, ma risultava irraggiungibile. È stata una donna della famiglia a dare l'allarme, preoccupata per il mancato rientro dell'uomo e dall'eventualità che gli fosse successo qualcosa a bordo del trattore.

Così si è avviata la macchina dei soccorsi, che ha portato in località Buonanotte i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia municipale e i carabinieri. Sul posto anche un ambulanza del 118 e l'elisoccorso, visto che la donna aveva parlato di un probabile incidente in località Buonanotte. Diverse ricognizioni (anche dall'alto, grazie all'elicottero) hanno dato esito negativo, fino a quando i soccorritori sono riusciti a contattare telefonicamente l'uomo, che stava bene e non aveva avuto incidenti. Solo qualche momento di apprensione per un allarme che è quindi subito rientrato.