Un pezzo di cornicione si è staccato stamani da un palazzo del centro storico di Vasto. E' avvenuto attorno alle 10,30 in via Bebbia, una traversa del centralissimo corso De Parma, vicino a Palazzo Mattioli, sede della biblioteca comunale.

In quel momento, fortunatamente, nessuno si trovava a transitare in quel punto. Allertati da residenti e commercianti, sono intervenuti gli agenti del Commissariato, la polizia municipale e i vigili del fuoco che, con l'ausilio dell'autoscala, hanno rimosso altre parti del cornicione pericolante, in modo da consentire il transito in sicurezza dei pedoni.