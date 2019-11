Ogni ragazzo che deve affrontare gli esami di Stato si trova davanti ad una prova che è la verifica di tutto quello che è stato fatto e che è stato imparato durante i vari anni di studio. L'ultimo incontro, alla vigilia dell'inizio degli esami, è con Mattia Di Ilio,studente della classe V A CAT (Costruzione Ambiente Territorio) dell'istituto “F. Palizzi” di Vasto.

Come pensi di affrontare questo esame?

Per prima cosa sono un pochino nervoso, ma in fondo spero che vada bene, vorrei prenderla con tranquillità!

Con quali termini potresti descrivere le tue paure ed emozioni in questo momento?

Mi sento stressato a livello mentale, perché comunque sono consapevole di aver potuto fare qualcosa in più durante l'anno, ma sono fiducioso!

In quale disciplina pensi di emergere?

Attualmente credo solo italiano, ma anche estimo e costruzioni!

Cosa pensi di fare subito dopo gli esami? Progetti per il nuovo percorso di studio?

Continuerò a fare quello che faccio ora: il promoter per dei locali italiani e all'estero, vorrei aprire un mio studio fuori dall'Italia, sono convinto di non voler continuare a studiare, perché non vorrei spendere soldi per qualcosa che farei involontariamente e senza la testa sulle spalle!

Cosa ti mancherà di più della scuola superiore?

Giusto qualche professore, ma non faccio nomi, più importante però i miei compagni di classe!

Come passerai la notte prima degli esami?

A dormire! No, scherzo... la passerò a svagarmi da qualche parte con i miei compagni, senza pensare all'esame, e magari anche senza dormire, perché poi ci sarebbe il rischio di non svegliarsi il giorno dopo!

Erika Di Fonzo

Mariangela Di Paolo

