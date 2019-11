A meno di 48 ore dall'esito delle elezioni, c'è già aria di resa dei conti. "Io seguo le indicazioni di partito anche quando non condivido", precisa Angelo Bucciarelli (Pd), commentando un articolo del quotidiano Il Messaggero.

Francesco Menna da ieri è ufficialmente sindaco di Vasto. Alle primarie del 6 marzo scorso, Bucciarelli ha sostenuto Maria Amato, sconfitta nella competizione con Menna. Nel mirino del membro della segreteria del Partito democratico di Vasto finiscono le affermazioni secondo cui "io e Maria Amato abbiamo votato, al ballottaggio del 19 giugno scorso, Massimo Desiati". Quindi l'invettiva contro "quelli che si ritengono i padroni del Pd, che hanno il chiaro intento di aprire una stagione di ritorsioni nei confronti di chi non china la testa, ma è una persona libera".

Bucciarelli non fa i nomi, ma li definisce "irresponsabili pieni di gratuita cattiveria, perché non sanno che così facendo arrecano solo un danno al Pd, perché io non arretrerò mai, mai, mai, per difendere quella che ritengo casa mia e che, da protagonista, ho contribuito a far nascere in questo territorio".