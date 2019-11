Un concerto all'alba per salutare l'inizio dell'estate. Il Coro Polifonico Stella Maris torna a proporre questo originale evento dopo gli ottimi riscontri ottenuti lo scorso anno. Martedì 21 giugno, il coro diretto da Paola Stivaletta, nel piazzale della chiesa di Santa Maria di Pennaluce a Punta Penna, celebrerà il giorno più lungo dell’anno e l’inizio dell’estate astronomica. L'appuntamento è fissato per le 5.10 del mattino.

"Sicuramente un evento insolito ad un’ora insolita - commentano gli organizzatori - con levataccia per i coristi e per gli appassionati che vorranno godere dell’alba e della splendida vista che si gode dalla chiesetta di Punta Penna. Il resto, come sempre, lo farà la Musica".