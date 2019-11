Momenti di gioia, con tanto di cori da stadio e canti, hanno accolto l'arrivo di Francesco Menna nell'aula consiliare "Vennitti" dopo l'acquisizione del risultato del ballottaggio che lo ha visto superare Massimo Desiati di soli 121 voti [LEGGI]. Il 38enne avvocato vastese, già capogruppo del Partito Democratico nell'amministrazione uscente, ha preso la parola per esprimere il suo grazie a chi lo ha sostenuto nel percorso della campagna elettorale. Parole per i giovani che comporranno la sua squadra di governo, per i suoi avversari, che costituiranno l'opposizione in consiglio comunale e anche un pensiero per le persone a lui care che non sono più in vita.

Nel video un estratto del suo discorso in Municipio.

