Francesco Menna è il nuovo sindaco di Vasto. Alla fine degli scrutini i voti ufficiali sono Menna: 9.979, Desiati 9.856, appena 121 voti di distacco. La sfida è apparsa sulla lama del rasoio sin dalle prime schede.

Nel comitato del neosindaco sulla circonvallazione è scoppiata la festa, mentre c'è un clima ben diverso in quello di corso Europa di Desiati, dove si registra l'amarezza per una sconfitta arrivata dopo aver chiuso davanti nel primo turno delle elezioni amministrative.

I risultati sezione per sezione [CLICCA QUI]

Dopo aver dato il via ai festeggiamenti presso la sede del comitato, il neosindaco e i suoi supporter si sono diretti poi in Municipio. con loro i candidati delle liste del centrosinistra, gli amministratori uscenti, diversi amministratori del territorio e anche esponenti della politica regionale come Silvio Paolucci e Camillo D'Alessandro.

Con questo risultato il consiglio comunale sarà così composto:

Maggioranza: 7 consiglieri Pd, 3 Filo Comune, 2 Sì Per Vasto, 2 Avanti Vasto, 1 Città Virtuosa.

Opposizione: Candidati sindaci Desiati, Cieri e Laudazi, 1 consigliere Progetto per Vasto, 1 Vasto Duemilasedici, 1 Unione Per Vasto, 1 Forza Italia, 1 Fratelli d'Italia, 1 Movimento 5 stelle.

