La Polizia autostradale della sottosezione di Vasto Sud ha recuperato durante la notte un'auto rubata in provincia di Teramo (precisamente a Corropoli). Gli agenti hanno intercettato il veicolo poco dopo le 3 in territorio di Vasto sull'A14. La Fiat 500 L ha tentato la fuga.

Quando il ladro si è sentito ormai senza via di scampo, come da copione già visto, ha abbandonato l'auto in strada scappando tra i campi in territorio di Montenero di Bisaccia. Insieme alla Fiat 500 L, sempre a Corropoli, i ladri hanno rubato anche una Volkswagen Golf dello stesso proprietario.