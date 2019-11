L'anno prossimo la Promo Tennis Vasto avrà due formazioni impegnate nel campionato regionale di serie C. Dopo la salvezza conquistata dalla compagine che vede scendere in campo Nicola Troiano e compagni, oggi è arrivata la promozione della squadra che ha militato nel campionato di D1.

Quattro giocatori esperti, Mosè Ferretti, Stefano Santicchia, Maurizio Ialacci e Giuseppe Celenza, hanno dato filo da torcere a tutte le compagini avversarie fino a giocarsi il passaggio del turno nella sfida in casa del CT Tagliacozzo.

I giocatori del presidente Pino D'Alessandro si sono imposti con il punteggio di 3-1 dando poi il via ai festeggiamenti per la meritata promozione conquistata. Nel prossimo campionato, quindi, il circolo vastese potrà schierare ben due formazioni cercando di proseguire nella striscia positiva di permanenza nella categoria iniziata con la prima promozione in C di due anni fa.