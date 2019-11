3.00 - Alle 12 nuovo appuntamento in diretta con Zonalocale.it. Da piazza Rossetti, ospiti del Bar Roma, commenteremo l'esito del voto incontrando i protagonisti.

2.00 - Chiusi gli scrutini: Francesco Menna 9978 voti, Massimo Desiati 9857. Con soli 121 voti di distacco Menna è il nuovo sindaco di Vasto.



Con questo risultato il consiglio comunale sarà così composto:

Maggioranza: 7 consiglieri Pd, 3 Filo Comune, 2 Sì Per Vasto, 2 Avanti Vasto, 1 Città Virtuosa.

Opposizione: Candidati sindaci Desiati, Cieri e Laudazi, 1 consigliere Progetto per Vasto, 1 Vasto Duemilasedici, 1 Unione Per Vasto, 1 Forza Italia, 1 Fratelli d'Italia, 1 Movimento 5 stelle.

1.20 - Dai dati parziali emergerebbe questo risultato: Menna 9982 voti - Desiati 9855 voti. C'è attesa per la conferma da parte dell'ufficio elettorale del Comune.

1.13 - E' uno scarto minimo quello che separa i due contentendi. Al momento è Francesco Menna in vantaggio su Massimo Desiati per poco più di 100 voti.

0.59 - Dati aggregati parziali : Menna 50,28% (9.754 voti) - Desiati 49,72% (9.644)

0.55 - Dati parziali (Comune di Vasto) 32 sezioni su 43: Menna 50,16% - Desiati 49,84%

0.10 - Partita sul filo di lana per l'elezione del nuovo sindaco di Vasto. Tra Massimo Desiati e Francesco Menna c'è uno scarto di pochi voti con il vantaggio che si inverte a seconda delle sezioni scrutinate.

Ore 23.15 - Come sempre la prima sezione a chiudere lo scrutinio è la numero 16, presso l'ospedale San Pio: 8 voti per Menna, 2 per Desiati.

Ore 23.10 - Dato ufficioso dell'affluenza. Hanno votato 20.289 vastesi. (55,63%)

Ore 23.00 - Seggi chiusi. Nelle urne delle 43 sezioni dislocate nel comune di Vasto c'è il nome del nuovo sindaco della città.

Ore 22.50 - Ultimi elettori in coda nei seggi per esprimere il loro voto. Poi prenderanno il via le operazioni preliminari allo scrutinio.

Ore 22.40 - Iniziano ad animarsi i comitati elettorali. Si preparano le postazioni per la raccolta dei dati inviati dai rappresentanti di lista presenti nei diversi seggi.

Ore 19.20 - Alle 19 hanno votato 15464 vastesi, appena il 41,84% degli aventi diritto. Nel primo turno, alla stessa ora, erano stati in 19.622 a recarsi alle urne (53,11%)

Ore 18,30 - Affluenza scarsa nel pomeriggio al seggio della scuola Ritucci Chinni.

Ore 17,50 - Il prossimo dato ufficiale sull'affluenza sarà quello delle ore 19.

Ore 16 - Affluenza bassa al seggio di Vasto Marina (sezioni 28, 29 e 30). Alle 12 l'affluenza era inferiore a quella generale registrata in città.

Ore 12.20 - Solo 6080 vastesi sono andati a votare fino a questo momento (16,46%). Questo il dato dell'affluenza registrata alle ore 12. Nel primo turno del 5 giugno alla stessa ora avevano votato in 7488 (20,27%).

Ore 12.00 - Al voto anche il candidato sindaco del centrosinistra Francesco Menna. Nella sezione numero 12, presso la scuola dell'infanzia Santa Lucia in via della Libertà, Menna si è recato ad esprimere il suo voto accompagnato da un amico. C'è attesa per i dati dell'affluenza che al momento sembra essere bassa.

Ore 11.15 - Il primo candidato sindaco impegnato nel ballottaggio a votare è stato Massimo Desiati nella sezione 22 del seggio della "Spataro" in via Rossetti. Ad accompagnarlo alcuni attivisti della sua coalizione di centrodestra. In queste prime ore di voto, l'affluenza non è particolarmente alta e non si registrano code.

Ore 7 - I vastesi scelgono il loro nuovo sindaco. Alle 23 di questa sera nelle urne presenti nelle 43 sezioni (più una speciale nella Casa Lavoro di Torre Sinello) ci saranno le schede su cui i votanti avranno tracciato un segno sul nome di uno dei due sfidanti: Massimo Desiati, candidato della coalizione di centrodestra e Francesco Menna, candidato della coalizione di centrosinistra.

Minimo lo scarto tra i due nel primo turno delle elezioni che vedevano in liazza anche Ludovica Cieri, Edmondo Laudazi e Massimiliano Montemurro. Nessun apparentamento ufficiale con i tre schieramenti che non hanno conquistato il ballottaggio ma due settimane di discussioni e confronti in cui le polemiche non sono mancate.

Oggi è il momento della scelta: agli elettori, 36mila 518 gli aventi diritto (17mila 761 maschi e 18mila 757 donne), il compito di scegliere chi siederà sulla poltrona più importante di Palazzo di Città per i prossimi 5 anni. Seguiremo questa lunga giornata e vi aggiorneremo in tempo reale in questa pagina e poi, a partire dalle 23, con la visualizzazione grafica dello scrutinio. Dalle 22.45 ci sarà anche la diretta streaming di Zonalocale.tv.