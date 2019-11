Dopo le decisioni della Federazione Italiana Tennis sul Circolo Tennis San Salvo [LEGGI], è la stessa associazione sportiva a replicare a quanto accaduto parlando di strumentalizzazione della vicenda da parte di alcuni soci:

"In merito alla notizia che riguarda l’esito delle indagini della Procura Federale della Federazione Italiana Tennis relative a questo Circolo Tennis si precisa quanto segue. Alcuni soci del Circolo circa un anno fa hanno esposto denuncia alla Procura federale per una ipotesi di illecito sportivo nei confronti del nostro Circolo Tennis.

L’esito di quella denuncia verrà comunicato e discusso nell’assemblea straordinaria dei soci che è stata convocata per il 3 luglio 2016 alle ore 10.00 presso i locali del Circolo Tennis.

Non si vuol commentare il comportamento dei soci denuncianti, anche perché non così solerti in altri periodi in cui c’erano irregolarità ben più gravi da segnalare, e pur valutando la decisione della Procura Federale, corre l’obbligo far notare a tutti coloro che sono interessati alle sorti del tennis sansalvese che i dirigenti di questo Circolo hanno ereditato circa 5 anni fa una situazione di degrado finanziario e sociale. Infatti il Circolo aveva circa 15mila euro di debiti non pagati a quella data e bilanci non approvati per circa 3 anni consecutivi, senza che nessuno dei soci se ne preoccupasse né lo denunciasse alla Procura Federale, una Scuola Tennis ridotta ai minimi termini e una situazione di contrasto interno con un numero di soci ridotti al lumicino (circa quaranta).

Attualmente il Circolo Tennis di San Salvo, oltre ad aver ripianato i debiti ereditati caricandosi della responsabilità di approvare i bilanci non approvati dalla precedente gestione, oltre ad approvare regolarmente tutti i bilanci fino ad oggi, ha provveduto ad acquistare e coprire di recente un ulteriore campo per un importo di ventimila euro, ha riportato il numero dei soci attuali a circa 70, ha potenziato la Scuola Tennis entrando nelle scuole di San Salvo e promuovendo l’attività tennistica, facendo arrivare un secondo maestro per il potenziamento dell’attività di insegnamento e dell’agonistica e ridando un’organizzazione degna di questo nome al Circolo stesso.

Siamo pertanto amareggiati nel vederci strumentalizzati rispetto ad una questione, a nostro parere di minima entità, per ciò che riguarda la risonanza che le si vuole strumentalmente attribuire da persone che evidentemente hanno altri scopi da raggiungere".