Continuano a farsi onore i giovani atleti vastesi. Ieri, in occasione dei Campionati italiani universitari, Gabriele Colantonio ha fatto registrare una buona prestazione nei 5000 metri. Il giovane tesserato per l'A.S. La Fratellanza 1874 e in gara per il CUS Modena, è arrivato 14° al traguardo coprendo la distanza in 15'51"67. Cresciuto sotto la guida di Alessandro Brattoli da qualche anno, dopo il suo trasferimento per motivi di studio in Emilia Romagna, è allenato da Renzo Finelli.

Colantonio, 22 anni compiuti ad aprile, con tanta passione e sacrificio sta riuscendo a togliersi belle soddisfazioni sia negli studi che nella corsa, dove riesce ad ottenere sempre buoni risultati. E i podisti vastesi, che l'hanno visto sbocciare, lo seguono sempre con attenzione augurandogli di conquistare traguardi sempre più importanti.