Anche quest’anno scolastico si è chiuso, all’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “F. Palizzi” di Vasto, con la sempre frizzante cerimonia del pensionamento dei docenti . Questa volta a lasciare il servizio sono tre insegnanti, da anni in servizio presso il Palizzi: le professoresse Nadia Tagliente (docente di Lettere), Silvana Scampoli (Economia Aziendale) e Adriana Paolucci (Diritto).

A tutte il Dirigente Scolastico Gaetano Fuiano ha rivolto un saluto e un augurio per il traguardo raggiunto, ricordando loro che resteranno per sempre nella grande famiglia del Palizzi. A seguire il prof. Maurizio Vicoli ha, come ogni anno, dato sfogo alla sua innata vena poetica declamando la parafrasi dell’Infinito, riveduta e corretta per l’occasione. A seguire un rinfresco, condito da qualche lacrimuccia, tanta emozione e felicità.

Alle tre colleghe, splendido esempio di dedizione al servizio e profondo senso di umanità, vanno i migliori auguri di tutti i colleghi e del personale Ata del Palizzi. Ad maiora semper!

Fabrizio Scampoli