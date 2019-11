Domani, lunedì 20 giugno, parte il primo step della raccolta differenziata nel centro di Vasto Marina. La zona coinvolta nel primo step è quella del centro di Vasto Marina, nonché viale Dalmazia, via Cono a mare, via Spalato fino all’Oasi dell’Anziano e tutti i tratti limitrofi. Secondo step il calendario per il 27 giugno, quando la raccolta porta a porta dei rifiuti si estenderà alla zona sud di Vasto Marina, comprendente il tratto di SS16 Sud e traverse, fino al confine con San Salvo.

Già da qualche giorno sono presenti cartelli di avviso sui cassonetti e presso i portoni delle abitazioni interessate dai due step. Saranno rimossi i vecchi cassonetti stradali e i cittadini dovranno conferire i propri rifiuti posizionando (negli orari previsti) i contenitori dinanzi al portone. Si inizierà, come da calendario, con il residuo secco nel contenitore grigio.

"Nel corso di queste settimane di start up, Pulchra Ambiente ha distribuito circa 2.000 kit domiciliari e condominiali - si legge in una nota della società che gestisce la raccolta dei rifiuti -. Tutti i proprietari non residenti di abitazioni possono ritirare i nuovi contenitori presso l’Ecosportello di via Conti Ricci, presso il PalaBCC. Inoltre è sempre disponibile il numero verde gratuito 800229977.

Ciascun utente, identificato grazie a un codice sul contenitore, è responsabile dei propri rifiuti e del rispetto delle corrette modalità di separazione e conferimento, in particolare della conservazione in spazi privati dei propri contenitori, come stabilito dalla recente Ordinanza Sindacale.

Particolare attenzione è posta a esercizi commerciali, alberghi, lidi: utilizzeranno contenitori con serratura, a proprio uso esclusivo, secondo un calendario che prevede raccolte quotidiane per organico, cartone, plastica, vetro. Anche sulla spiaggia è prevista la raccolta differenziata: tutte le concessioni balneari hanno ricevuto gratuitamente una mini-isola con 4 diversi contenitori. Proseguirà incessantemente l’azione dei facilitatori ambientali, per distribuire materiale informativo e i nuovi contenitori".