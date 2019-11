Incidente mortale questa notte, intorno alle due, in via San Sisto. Giuseppe Crisci, 41 anni, vigile del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo, ha perso la vita a seguito di un incidente, mentre si trovava a bordo del suo scooter, che - per cause al vaglio della polizia stradale - si è schiantato contro un palo in via San Sisto mentre faceva rientro a casa.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Immenso il dolore dei familiari, della sorella Giorgia, della compagna Naomi e di tutti i parenti e gli amici all'apprendere la tragica notizia. Nella caserma dei vigili del fuoco è stata esposta la bandiera italiana a mezz'asta, in segno di lutto per il giovane collega che ha perso la vita.

I funerali di Giuseppe Crisci si terranno domani, domenica 19 giugno, alle 9.30 nella chiesa di San Paolo Apostolo a Vasto.