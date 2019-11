Ieri sera presso la Casa Accoglienza “Genova Rulli” si è tenuta la recita di fine anno scolastico dei ragazzi ospiti della Casa. Sapientemente assistiti e guidati dalla psicologa, dalle assistenti e da tutto il personale della Casa e con il prezioso aiuto dei numerosi volontari che si alternano giornalmente a supporto delle attività didattiche e ludiche, le ragazze ed i bambini si sono esibiti in una rappresentazione teatrale dal titolo I sei folletti nel mio cuore, che ha incantato i presenti per la sua semplicità ma soprattutto per il suo significato di amicizia e solidarietà che ha inteso esprimere.

I giovani attori si sono impegnati nei ruoli loro assegnati ed hanno interpretato la parte con padronanza e disinvoltura degna dei grandi palcoscenici.

La Presidente della Fondazione Genova Rulli, avv. Raffaella Valori, nel salutare gli ospiti interventi – genitori e parenti dei ragazzi, alcune associazioni di volontariato della città, Lions, Ricoclaun, il Buco nel tetto, associazioni delle varie armi - aeronautica militare – carabinieri - marina militare - polizia di stato, ha brevemente illustrato quanto fatto nel corso dell’anno appena concluso. Ha sottolineato l’impegno, la professionalità e la dedizione che tutto il personale della Casa Accoglienza ha profuso nell’affrontare, gestire e risolvere i problemi che quotidianamente si presentano in maniera da garantire la crescita e lo sviluppo armonico psicologico, fisico e culturale delle ragazzi e dei bambini ospiti della Casa.

La serata si è conclusa con un piccolo rinfresco ma soprattutto con una gradita sorpresa per tutti gli intervenuti: l’arrivo di un camion gelati “Polo Nord” della rinomata ed omonima ditta di Casalbordino, che ha riempito di gioia ed esultanza i ragazzi e non solo.

Un saluto a tutti al prossimo anno.

Giuseppe Di Fabio

Casa Accoglienza Genova Rulli