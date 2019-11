L’amministrazione comunale e la New Generation hanno presentato questa mattina presso la Porta della terra la quinta edizione di Nottambula, la notte bianca che il prossimo 13 agosto accenderà con i suoi riflettori il centro di San Salvo.

A illustrare il ricco calendario Marco Cardarella, Adelmo Maltatesta, Nicola Malatesta e Sandro Cacchione della New Generation, gli assessori Oliviero Faienza (Attività Produttive), Giovanni Artese (Cultura) e Giancarlo Lippis (Manutenzione).

Tra le novità dell’edizione 2016 la fiera organizzata dalla Confcommercio intitolata “Bancarelle tra le luci di Nottambula”, che verrà allestita in via Istonia (dalla rotonda del teatro all’incrocio di via Pellico), la Banda di San Salvo che si trasformerà in un’originale Street Band e il ritorno delle Cheerleader. Ospite della serata Dado, comico di Zeling e Made in Sud, e un palco “aperto a tutti” che verrà allestito in via Umberto dove ci sarà anche il karaoke (coordinato da Michele Paolino) oltre alle attrazioni con le biciclette. Il programma è completato dal Dj set live music, dagli artistici di strada, gli acrobatici con l’Accademia Dinamika, le immancabili brasiliane e le show girl oltre al gruppo locale I Zurbazò.

L’assessore Faienza ha evidenziato come Nottabula sia una grande opportunità commerciale per San Salvo per «un’idea nata per promuovere la città e con le attività commerciali che offrono servizi e di accoglienza». Inoltre già dallo scorso anno “Nottambula” è destinata anche alle famiglie con il teatrino e tre punti riservati ai gonfiabili.

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nel suo saluto agli organizzatori ha evidenziato come Nottambula sia un grande contenitore di idee per un progetto vincente in grado di far confluire nel centro della città decine di migliaia di persone. «Una vetrina importante per la città – ha detto – che si apre non solo ai giovani, ma anche alle famiglie».

Gli organizzatori della New Generation hanno voluto ringraziare i numerosi sponsor, che hanno investito nella manifestazione, e l’Amministrazione comunale soprattutto per il sostegno logistico.

Sarà attivo per tutti il servizio navetta da San Salvo Marina con tre mezzi con cinque fermate per favorire l’arrivo in città in sicurezza del maggior numero di persone, senza l’assillo di dover utilizzare l’autovettura. Sarà attivo dalle ore 19.00 alle 5.00 con fermate a San salvo Marina (Bar Meeting, Beat Cafè, Playa Hermosa, Lido Coccorito e Le Marinelle) e San Salvo (via Istonia incrocio con via Pellico)

Inoltre ci sarà la lotteria con primo premio una crociera oltre a numerosi altri premi. L’assessore Artese ha annunciato che durante la serata resteranno aperti l’Infopoint per fornire informazioni e il Museo archeologico( che potrà essere visitato, oltre a poter apprezzare il mosaico romano.

L’assessore Lippis ha ricordato lo sforzo organizzativo e logistico del Comune di San Salvo per ospitare tutti i turisti che prevede anche l’attivazione di quindici bagni chimici che verranno dislocati lungo il tragitto di Nottabula e indicati sui depliant distribuiti dall’organizzazione.

Per qualsiasi informazione è attivo il sito www.nottambulasansalvo.it.

Comune di San Salvo - Comunicato stampa