Giorni di attesa quelli vissuti in quest’ultimo periodo da parte dei tifosi e appassionati della Vastese Calcio. La dirigenza, al lavoro tutti i giorni per costruire al meglio il futuro di questa realtà calcistica, nella giornata di ieri ha reso pubblico un comunicato nel quale ha voluto sottolineare quanto le cose sia stia evolvendo nel verso giusto: “In questi giorni nell’ambiente calcistico cittadino- si legge nella nota pubblicata sul sito della Vastese Calcio- stanno girando le voci più disparate. Non sappiamo chi e perché faccia circolare informazioni che non corrispondono al vero in merito alla società Vastese Calcio ma tant’è. Una cosa è certa, la dirigenza che ha portato la squadra dall’Eccellenza alla serie D è unita e compatta come non mai. In silenzio si sta lavorando per allargare ulteriormente i quadri societari e dare maggiore tranquillità e forza alla Vastese. Noi tutti vogliamo che questo progetto duri il più a lungo possibile”.

L’invito della dirigenza biancorossa è chiaro ed è rivolto a tutti gli appassionati e tifosi vastesi: “Bisogna essere fiduciosi. A breve sveleremo quali saranno le novità ma per favore dateci il tempo di lavorare con calma e serenità. Ripeto, le voci che si susseguono in queste ore non fanno bene all’ambiente. Ognuno sarà al suo posto con ruoli e compiti ben definiti senza andare ad invadere le competenze altrui. Non ci sono dimissioni finte o presunte, non ci sono debiti regressi e soprattutto non ci sono problemi per il passaggio definitivo della Vastese Calcio dal precedente all’attuale gruppo dirigenziale. Ma la cosa più importante è che non ci sono frizioni all’interno del gruppo. A volte pareri ed idee diverse su alcuni argomenti ma, col buon parlare, abbiamo sempre trovato un punto d’incontro, sempre e solo per il bene della squadra della nostra città. Abbiate fede e cullate il sogno”.

Questa mattina è arrivato, invece, l’invito del gruppo Aragonesi rivolto ai ‘vecchi’ dirigenti di questa realtà riguardo al passaggio del testimone definitivo ed ufficiale: “In questo ultimo mese abbiamo atteso tanto- si legge nella nota della tifoseria biancorossa- aspettando di avere notizie positive. Negli ultimi giorni sembrava che il definitivo passaggio dalla vecchia alla nuova società si sarebbe dovuto concretizzare ed invece così non è stato. Dopo essere tornato l’entusiasmo e aver festeggiato il ritorno in serie D, chiediamo formalmente ai ‘signori’ della vecchia società di fare il definitivo passo indietro tanto acclamato lo scorso anno e mai ufficializzato. Alla vecchia società chiediamo quindi di lasciare il posto ai nuovi dirigenti che si sono dimostrati efficienti e soprattutto desiderosi di riportare in alto il nome della Vastese Calcio”.

L’imperativo mosso dal gruppo di tifosi biancorossi è chiaro:“Riconsegnate la squadra a queste persone! Tutta la curva attende questo passaggio e spera che avvenga il prima possibile, perché di tempo se ne è già perso abbastanza. Questo mese passato ad aspettare ha rallentato i ritmi di lavoro della dirigenza ed ora è arrivato il momento che questo tempo venga recuperato. Ai vecchi dirigenti chiediamo nuovamente di fare questo definitivo passo indietro perché altrimenti la tifoseria biancorossa si troverà costretta a manifestare tutto il proprio dissenso. Noi ci teniamo più di ogni altro. Ci siamo sempre stati e sempre ci saremo. È per questo che attendiamo con ansia questo passaggio, sperando che arrivi il prima possibile. Forza Vastese!”